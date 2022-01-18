В Нижнем Новгороде состоялось торжественное принятие присяги иностранными гражданами

Церемония вступления в гражданство Российской Федерации шести иностранных граждан прошла в присутствии полковника полиции Дмитрия Прошина, начальника ОП № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду.
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