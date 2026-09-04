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До 16K при 60 к/с или 12K при 120 к/с. Ugreen первой в мире получила сертификацию HDMI 2.2 для своего кабеля

До 16K при 60 к/с или 12K при 120 к/с. Ugreen первой в мире получила сертификацию HDMI 2.2 для своего кабеля

Компания первой подтвердила соответствие кабеля новому стандарту HDMI Forum, который увеличивает пропускную способность интерфейса до рекордных 96 Гбит/с Ugreen заявила, что её 2-метровый кабель UG-UHD1-2M стал первым в мире кабелем HDMI 2.

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