Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал, как правильно выбрать пластического хирурга

Опытный специалист должен получить качественное образование Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, какое образование должно быть у пластического хирурга, чтобы ему можно было довериться.
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