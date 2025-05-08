Появились данные об убийстве украинцами британского наёмника ВСУ Гаррета

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя смерть британского наёмника ВСУ Кристофера Гаррета под Изюмом в Харьковской области в «результате некого инцидента», допустил, что его могли уничтожить украинские солдаты.