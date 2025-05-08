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Аргументы и Факты

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Появились данные об убийстве украинцами британского наёмника ВСУ Гаррета

Появились данные об убийстве украинцами британского наёмника ВСУ Гаррета

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя смерть британского наёмника ВСУ Кристофера Гаррета под Изюмом в Харьковской области в «результате некого инцидента», допустил, что его могли уничтожить украинские солдаты.

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Комментарии
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Роберт Жуков
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16 час.
Роберт Жуков
Из you(тебя!!) М(ферромагнетик сульфида кремния с железом из сМаРТфонов!!) &amp;#$%@*****@$#&amp;$%@******** Промокод: УмАр@$%#&amp;@#$%&amp;#$@%*******
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16 час.
Анастасия Гончарова
туда и дорога эим уродам!!!👍👍👍👍👍👍👍😊
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15 час.
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