JAY-Z могут арестовать вслед за P. Diddy? Дидди: «Если я пойду на дно, на дно пойдут все»

Джагуар Райт продолжает раскрывать никому не известные детали по делу P. Diddy. Певица и ранее не скрывала своего презрения к ряду влиятельных личностей в своей сфере работы, в особенности ее негатив касался JAY-Z и упомянутого заключенного.
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