«Стоит взять пример у русских!»: китайцы о новом российско-японском споре

Китайские пользователи новостного сайта news.qq.com высказались о событиях вокруг установки в Хабаровске памятника советскому солдату, который по замыслу авторов композиции разбивает прикладом винтовки пограничный камень с надписью «Японская империя» и хризантемой – символом государства и императорского дома.