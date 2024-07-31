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Осуждаемая хейтерами Анна Семенович отправилась на отдых в Турцию вместе с женатым ухажером

Осуждаемая хейтерами Анна Семенович отправилась на отдых в Турцию вместе с женатым ухажером

Анна Семенович отправилась на отдых в Турцию в обществе женатого ухажера Певица Анна Семенович нашла свое женское счастье в лице ухажера Дениса и, несмотря на то, что мужчина женат, продолжает роман с кавалером.

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