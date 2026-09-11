Watch: Nova Scotia man solves 211 Rubik's cubes while on a pogo stick

A Nova Scotia man achieved his longtime goal of making it into a Guinness World Records book by solving 211 Rubik's cubes while on a pogo stick.
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