Карлос Сайнс о будущей команде: «Возможно, впереди меня ждут 3-4 самых важных года в карьере – я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте»

Пилот «Феррари» покинет итальянскую конюшню в конце сезона-2024 и уступит место Льюису Хэмилтону. Считается, что в услугах Сайнса сильно заинтересованы в «Ауди» – однако немецкая команда начнет выступать в «Ф-1» в заводском статусе только с 2026 года.