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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Надеюсь, РФС разберется. Из меня сделали козла отпущения». Экс-защитник «Коломны» Симбаев об обвинениях в сдаче матча

– Ты не ставил против своей команды перед матчем с «Амкалом»? – Нет, нет и еще раз нет. У меня даже аккаунта в букмекерских приложениях нет.

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