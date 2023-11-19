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Украинская версия фильма «Батальоны просят огня». Как Запад рассказывает о СВО

Украинская версия фильма «Батальоны просят огня». Как Запад рассказывает о СВО

В разговорах с читателями все чаще и чаще звучит простой вопрос: почему обыватели на Западе не понимают событий, которые реально происходят на Украине? Почему верят сказкам, которые им рассказывают киевские политики? Ведь современные средства коммуникации позволяют получать информацию из различных источников, в том числе и пророссийских.

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