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Пошли кота обмоем

Пошли кота обмоем

Сегодня, в центре Санкт Петербурга, произошла эта душещипательная история, которая закончилась.   После тренировки, я не спеша брёл по улице Марата, остановился на светофоре и вдруг услышал, как кто-то отчаянно кричал : Филя! Филя! Филечка!   Девушка бежала со стороны парка Театра юного зрителя   - Вы не видели, здесь маленькая такса не пробегала? , - спросила она, еле переведя дыхание   - Нет, - ответил я, и мы побежали вместе - Чо случилось, - на ходу поинтересовался мужик, - грабят кого? - Таксу преследуем, - говорю - Приметы есть, - спрашивает, - может привычки какие, особенности.

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