Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области

Один из отрядов спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область. Об этом сообщил командир спецподразделения, заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов.
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