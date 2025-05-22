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Царьград

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Кийосаки объявил о «конце» доллара и предрек гиперинфляцию

Кийосаки объявил о «конце» доллара и предрек гиперинфляцию

Всемирно известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» заявил, что новый глобальный кризис уже начался.

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