В забайкальском посёлке Молодёжном ускорился интернет

Благодаря увеличенной ёмкости и расширенному покрытию сети скорость передачи данных выросла на 46%.Жители посёлка Молодёжный в Забайкальском крае получили возможность пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях благодаря компании МегаФон, увеличившей ёмкость сети четвёртого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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