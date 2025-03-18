Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 927 подписчиков

В забайкальском посёлке Молодёжном ускорился интернет

В забайкальском посёлке Молодёжном ускорился интернет

Благодаря увеличенной ёмкости и расширенному покрытию сети скорость передачи данных выросла на 46%.Жители посёлка Молодёжный в Забайкальском крае получили возможность пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях благодаря компании МегаФон, увеличившей ёмкость сети четвёртого поколения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх