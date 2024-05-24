Украинские войска за одни сутки обстреляли территорию ДНР 24 раза

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние сутки территория ДНР была обстреляна украинскими войсками 24 раза, было выпущено 69 боеприпасов.
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