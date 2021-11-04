Когда для посетителей откроется комплекс "Аджимушкай"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Эксперты провели оценку состояния пострадавшего после летних паводков мемориального комплекса "Аджимушкай", решение о перспективе открытия объекта для туристов будет принято в ближайшие дни.