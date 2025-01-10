«Шесть месяцев». Какой ультиматум Трамп выдвинул Зеленскому Дубинский: слова Трампа о сроках переговоров являются ультиматумом Зеленскому Избранный глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с Российской Федерацией. Такую точку зрения выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а „закончить конфликт“. А (посланник Трампа по Украине Кит — Прим. ред.) Келлог вчера это подтвердил. Фактически, дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него», написал Дубинский в своем Telegram-канале. Во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-о-Лаго во Флориде Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение полугода. Республиканец неоднократно подвергал критике подход администрации действующего президента США Джо Байдена к украинскому конфликту, а Зеленского назвал «торгашом», поскольку после каждого его визита Вашингтон предоставляет Киеву многомиллиардную помощь. Трамп также утверждал, что сможет всего за сутки урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Юрий Ильинов

Громкое заявление: Зеленский рассекретил планы по завершению конфликта Глава Украины пообещал приложить все усилия для завершения конфликта с Россией. Зеленский раскрыл планы на достойный для Киева выход из противостояния. Президент Украины сделал громкое заявление о завершении военного конфликта. Владимир Зеленский заверил, что приложит все усилия для прекращения огня в наступившем году. Он пообещал выйти из ситуации достойно для Украины и всей Европы. Лидер киевского режима раскрыл планы на заседании контактной группы. Мероприятие состоялось на немецкой авиабазе Рамштайн. Зеленский подкрепил своё обещание планами нарастить мощность ударов по российским территориям. Согласно заявлению главы Украины, ВСУ выпустят рекордное количество боевых дронов. При этом ранее речь шла о подготовке к мирному решению конфликта. Зеленский раскрывал намерения в конце января обсудить дипломатический путь разрешения ситуации с Дональдом Трампом. Стоит отметить, в Вашингтоне готовятся к участию в переговорах между Россией и Украиной. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что инсайдер раскрыл планы Трампа для достижения соглашения между сторонами конфликта. Келлог заявил, что в задачи США не входят уступки Кремлю. О заявлении военкора Матвейчука на тему места завершения боевого противостояния России и Украины