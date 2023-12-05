На данный момент Москва имеет все основания считать себя победителем.На Западе с сожалением констатировали, что у России в данных сложившихся обстоятельствах есть полное право считать себя победителем в противостоянии с Западом.
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