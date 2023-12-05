Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иваныч
    Уже много лет не смотрю это говно.Стал известен сос...
  • Андрей
    Тиграну Кочаряну "своя рубашка ближе к телу" - но ведь армяне сами выбрали этого президента? Ему и поставлена, скорее..."Делёж начнётся п...
  • Ed Red
    Неуж то нам расскажут почему погнали от Харькова и Киева? Пока только намеки"Ъ": Русских офиц...

В Германии признали правоту Путина: со спецоперацией Россия только усилилась

В Германии признали правоту Путина: со спецоперацией Россия только усилилась

На данный момент Москва имеет все основания считать себя победителем.На Западе с сожалением констатировали, что у России в данных сложившихся обстоятельствах есть полное право считать себя победителем в противостоянии с Западом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх