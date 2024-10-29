Прп. Сергий и освобождение Руси: Верховный главнокомандующий, духовный стратег и победоносный тактик 8 октября в России отмечают день памяти Сергия Радонежского.
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Прп. Сергий и освобождение Руси: Верховный главнокомандующий, духовный стратег и победоносный тактик 8 октября в России отмечают день памяти Сергия Радонежского.
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