Счастье назвали навыком, который можно освоить

Психическое здоровье человека нередко связано с образом жизни, который он ведет. Например, предыдущие исследования выявили, что употребление ультрапереработанных продуктов повышает риск заболеваний психики, а чувствовать себя счастливым позволяет просоциальное поведение, в том числе помощь другим людям.
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