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Архангельская область нацелена на развитие добычи и переработки торфа

Перспективы взаимодействия с Республикой Беларусь в этой сфере обсудили на совещании под руководством губернатора Александра ЦыбульскогоПерспективы взаимодействия с Республикой Беларусь в этой сфере обсудили на совещании под руководством губернатора Александра ЦыбульскогоДелегация Поморья, включающая представителей профильных министерств, Лавёровского центра и компании «АГД Даймондс», изучила белорусский опыт внедрения научных разработок по глубокой переработке торфа.

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