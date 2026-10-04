Стубб заявил, что Финляндия не ожидает нападения РФ

У Финляндии нет доказательств того, что Россия якобы готовит нападение. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo.
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