Главой ведомства затребован повторный доклад и поставлены на контроль результаты проверки по обращениям к нему жителей Волгоградской области по вопросу нарушения их прав

В социальных сетях выявлены дополнительные обращения жителей Трехостровского сельского поселения Волгоградской области, которые просят принять меры по надлежащей проверке законности действий местной избирательной комиссии.
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