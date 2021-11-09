Академик РАН заявил о невозможности победить коронавирус

Человечеству никогда не удастся «победить» коронавирус, так как он пришел к нам навсегда. Об этом «Вечерней Москве» заявил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев во вторник, 9 ноября.