Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лоббисты чужих интересов: почему диаспоры рискуют стать угрозой для российской государственности

Лоббисты чужих интересов: почему диаспоры рискуют стать угрозой для российской государственности

   В российских общественных и экспертных кругах всё чаще поднимается тема, которую долгое время предпочитали обходить стороной — роль и статус этнических диаспор на территории нашей страны.

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Профиль пользователя Александр Зиборов
Александр Зиборов

России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…

Профиль пользователя Александр Зиборов
Александр Зиборов

Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем обязательно провести правовую проверку всех этнических диаспор, их деятельности и их членов...

Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

из засразии и закавказья , налоги они не платят, а если и платят, то это 0,001%, все остальное расходится по карманам тех, кто этот бардак содержит по сути находясь в схеме этих делдельцов! Эти дельцы никогда не жили и не будут жить по законам РФ напротив, они держат в голове и делах свои "законы", которые идут в бескомпромисный разрез не только ЗАКОНАМ РФ но и традициям коренного населения России, а что твориться на "банкете" неслыханной щедрости, когда ржавым из засразии и закавказья раздают квартиры за бюджет который они не вложили ни копейки, это тоже схема чиновников, но не о них сейчас, суть в том, что эти схемы разрушают Россию изнутри по оплодисменты

Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

англосаксов, которые НАШУ РОССИЮ уже давно считают врагами, более того все финансирование этих ОПС идет оттуда, сейчас идет война , хоть и называется СВО ГДЕ НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ВОЮЮТ ЗА СВОБОДУ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ а внутри идет давно необьявленная война ржавых преступных организаций и сообществ против интересов, безопасности да и самой жизни коренного народа России! Если эту погань государство не уничтожить, то эта погань уничтожит Россию!!!!