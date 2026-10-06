Лоббисты чужих интересов: почему диаспоры рискуют стать угрозой для российской государственности

В российских общественных и экспертных кругах всё чаще поднимается тема, которую долгое время предпочитали обходить стороной — роль и статус этнических диаспор на территории нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Унижение учителей...
- Мигранты уже добр...
- Новый чемпион по ...
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами.
Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем обязательно провести правовую проверку всех этнических диаспор, их деятельности и их членов...
А ч то в нынешней 'пьяной'Конституции, есть статьи об анклавах? Тогда чем заняты наши силовики? Росгвардия,должна, круглосуточно не выпускать из рук дубинок, до последнего анклава...!
Диаспорам - жесточайший государственный террор!!!
Наша власть - одна большая диаспора буржуев.
Действительно, всё должно называться своими именами. Никаких диаспор, подрывающих российскую государственность, у нас быть не должно.
вот когда всё это дойдёт до наших рулевых и они примут этот закон !!!???Хотя уже есть мног других законов , которые могут эту опастность пресечь!!!
из засразии и закавказья , налоги они не платят, а если и платят, то это 0,001%, все остальное расходится по карманам тех, кто этот бардак содержит по сути находясь в схеме этих делдельцов! Эти дельцы никогда не жили и не будут жить по законам РФ напротив, они держат в голове и делах свои "законы", которые идут в бескомпромисный разрез не только ЗАКОНАМ РФ но и традициям коренного населения России, а что твориться на "банкете" неслыханной щедрости, когда ржавым из засразии и закавказья раздают квартиры за бюджет который они не вложили ни копейки, это тоже схема чиновников, но не о них сейчас, суть в том, что эти схемы разрушают Россию изнутри по оплодисменты
англосаксов, которые НАШУ РОССИЮ уже давно считают врагами, более того все финансирование этих ОПС идет оттуда, сейчас идет война , хоть и называется СВО ГДЕ НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ВОЮЮТ ЗА СВОБОДУ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ а внутри идет давно необьявленная война ржавых преступных организаций и сообществ против интересов, безопасности да и самой жизни коренного народа России! Если эту погань государство не уничтожить, то эта погань уничтожит Россию!!!!