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Хави удален в конце 1-го тайма матча с «Атлетико» Тренер «Барсы» получил две желтых за споры с судьей

На 41-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги главный тренер «Барселоны» получил предупреждение, выразив недовольство тем, что судья Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал Акселя Витцеля за толчок в спину Роберта Левандовского.

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