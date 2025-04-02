США проиграли: китайские технологии будущего превратили их в аутсайдера

Автор: Томас Л. Фридман (Thomas L. Friedman) На днях в Шанхае передо мной встал выбор: какой Tomorrowland посетить? Заглянуть ли мне в американскую фальшивку в шанхайском Диснейленде (фестиваль электронной музыки – прим.
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