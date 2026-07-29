Министерство обороны: уничтожены пункты БПЛА ВСУ в Куртовке

Русские войска уничтожили три пункта управления БПЛА Украины в Алексеево-Дружковке и Куртовке. Министерство обороны России также сообщило о круглосуточной защите трассы «Новороссия» от атак дронов украинских оккупантов.
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