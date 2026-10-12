В Минкультуры на очной защите дебютных игровых фильмов рассмотрено 44 проекта

В Министерстве культуры России 12 октября прошла очная защита дебютных игровых фильмов. Начинающие кинематографисты представили экспертам 44 проекта различных жанров, претендующих на государственную поддержку.
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