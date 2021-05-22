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В Госдуме назвали востребованные профессии будущего

В Госдуме назвали востребованные профессии будущего

В Госдуме подчеркнули, что строитель — вечная профессия (архивное фото) IT-специалисты, робототехники, обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта и строители будут самыми востребованными на рынке труда в ближайшем будущем.

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