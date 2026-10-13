В Подмосковье федеральные телеканалы взялись за дело о краже 10 гортензий. У подъезда срезали десять цветов — на место приехали съёмочные группы «России 1», РЕН ТВ, «Москвы 24» и других телеканалов Донецкая группа новостей.
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