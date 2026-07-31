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Журналист Вароли: санкции США строились на неверных ожиданиях в отношении России

Журналист Вароли: санкции США строились на неверных ожиданиях в отношении России

Американская политика в отношении России изначально строилась на неверной оценке русского народа и российского руководства, считает журналист, бывший корреспондент The New York Times в России, автор Telegram-канала "Вакцина против лжи" Джон Вароли.

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