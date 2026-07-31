Американская политика в отношении России изначально строилась на неверной оценке русского народа и российского руководства, считает журналист, бывший корреспондент The New York Times в России, автор Telegram-канала "Вакцина против лжи" Джон Вароли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии