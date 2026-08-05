Противник потерял село Неженка в Запорожской области и отступает на северо-запад Российские войска продолжают наступление на ряде участков линии боевого соприкосновен.
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Противник потерял село Неженка в Запорожской области и отступает на северо-запад Российские войска продолжают наступление на ряде участков линии боевого соприкосновен.
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