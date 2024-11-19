Актриса Маруся Климова о смене имиджа, родном Хабаровске и новом сериале про Джо Байдена

Этой осенью телеканал ТНТ показал премьеру комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают.
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