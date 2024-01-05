Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым

Североатлантический альянс может быть причастен к атакам на Крым, совершенным 4 января. Удары наносили истребители F-16 из воздушного пространства Румынии, сообщает в Telegram-канале издание «Военное дело» со ссылкой на источники.
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