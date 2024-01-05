Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым

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Комментарии
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СС
Серж Серов
А ответить или пресечь боязно,лучше проглотить,не привыкать...
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17 час.
ВЧ
Влад Черский
Это всё законные цели!!! Удивительно всё это! С нами воюют по-настоящему, а мы моргаем скромно. Дальше будет хуже.
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15 час.

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