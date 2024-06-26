Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года

Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа (УрФО) в бюджет России с начала года выросли более чем на 50%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев.
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