RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 319 подписчиков

Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года

Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года

Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа (УрФО) в бюджет России с начала года выросли более чем на 50%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх