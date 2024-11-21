XXI век: едкие, но меткие сатирические иллюстрации, затрагивающие проблемы современности

Разное детство. Автор: Pawel Kuczynski. Творчество польского иллюстратора-карикатуриста Павла Кучинского (Paweł Kuczyński) пестрит разнообразием актуальных тем, высмеивающих проблемы современного общества.
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