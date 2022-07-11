Михайлов об изменении правил в фигурном катании: «В нашем виде спорта это неизбежно, менять всегда что-то надо. Это и запускает прогресс»

Хореограф Никита Михайлов рассказал об особенностях постановки программ для танцевальных дуэтов. — Существующие в фигурном катании правила для постановок сковывают? Может, что-то стоит изменить? — Нет, они не сковывают, но менять всегда что-то надо.
Хореограф Никита Михайлов рассказал об особенностях постановки программ для танцевальных дуэтов. — Существующие в фигурном катании правила для постановок сковывают? Может, что-то стоит изменить? — Нет, они не сковывают, но менять всегда что-то надо.
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