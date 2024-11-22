Сахарный диабет: как предупредить и как с ним справиться

14 ноября во всём мире отмечается День борьбы с сахарным диабетом. Как не допустить развития этого опасного недуга и какие меры можно предпринять для его профилактики, поговорили с директором Санкт-Петербургского филиала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" Ягодиной Олесей Николаевной.