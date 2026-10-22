Прогноз погоды в Крыму на 22 октября ⛅️ В Симферополе +20 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и облачно с прояснениями В Евпатории +18 и пасмурно В Черноморском +19 и пасмурно В Джанкое +19 и пасмурно В Ялте +18 и облачно с прояснениями В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +18 и малооблачно В Армянске +17 и пасмурно В Красноперекопске +18 и пасмурно В Бахчисарае +20 и облачно с прояснениями В Феодосии +17 и облачно с прояснениями В Судаке +17 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.