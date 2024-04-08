Полицейские Кировграда провели профилактическую беседу о дистанционном мошенничестве

5 апреля майор полиции Ульяна Огнева провела беседу с сотрудниками Центральной городской больницы города Кировграда о различных видах мошенничества, с особым упором на случаи, связанные с использованием IT-технологий и нейросетей.
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