БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Горный Алтай как культурно-исторический центр тюркского мира ﻿

Горный Алтай как культурно-исторический центр тюркского мира ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ  Нет сомнения, что и в наступившем году Турция будет агрессивно стремиться проявлять себя в отношении стран Центральной Азии ни много ни мало как «сердце тюркского мира».

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