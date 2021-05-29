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Трэй Янг продемонстрировал жест «слишком маленький» в адрес Куикли

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг по ходу третьего матча серии первого раунда с «Никс» (105:94, 2-1) показал, что Иммануэл Куикли не способен защищаться против него.

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