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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мирная дипломатия Кулебы: самые громкие скандалы главы МИД Украины

Мирная дипломатия Кулебы: самые громкие скандалы главы МИД Украины

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «мирная дипломатия» не сработала в отношениях с Западом, поэтому теперь он будет «жестко требовать» у партнеров системы ПВО Patriot.

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