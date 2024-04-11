Мирная дипломатия Кулебы: самые громкие скандалы главы МИД Украины

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «мирная дипломатия» не сработала в отношениях с Западом, поэтому теперь он будет «жестко требовать» у партнеров системы ПВО Patriot.
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