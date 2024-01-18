Бойцы группировки войск «Центр» поразили свыше 40 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили более 40 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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