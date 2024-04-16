В Подмосковье более 680 тысяч жителей выбрали территории для благоустройства онлайн

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Более 680 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства на Всероссийском голосовании с 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
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