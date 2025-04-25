Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет в гостях с «Ванкувером» в 1-м матче

Команды проводят первый матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/2 финала Первый матч Ванкувер Уайткэпс Канада – Интер Майами США 0:0 (первый тайм) Дата проведения 25 апреля, 05:30, «BC Place» превью матча онлайн статистика коэффициенты Ванкувер Уайткэпс – Такаока, Johnson, Веселинович, Блэкмон, Ocampo Vidal, Вите, Кубас, Берхалтер, Ахмед, Уайт, Риос.
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