Силы специального назначения «Нухба»: о подразделении ХАМАС, вторгшемся в Израиль 7 октября

7 октября боевики ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль. Подобных инцидентов, которые бы привели к столь многочисленным жертвам, не случалось в последние десятилетия, хотя противостояние палестинской группировки и ЦАХАЛ не прекращается с момента ее основания.