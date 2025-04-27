Русская армия нанесла мощный удар по группировке противника на сумском направлении.Ракетные системы залпового огня «Град» ВС России нанесли массированные удары по группировке войск противника на сумском участке фронта.
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