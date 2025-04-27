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Кадыров показал кадры массированного удара "Градами" по скоплению ВСУ на Сумском фронте

Кадыров показал кадры массированного удара "Градами" по скоплению ВСУ на Сумском фронте

Русская армия нанесла мощный удар по группировке противника на сумском направлении.Ракетные системы залпового огня «Град» ВС России нанесли массированные удары по группировке войск противника на сумском участке фронта.

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